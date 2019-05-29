Латвия начала масштабную перестройку погранпункта "Терехово" на границе с Россией

РИГА, 29 мая. /ТАСС/. Латвия приступила к масштабной перестройке и модернизации пункта пограничного перехода "Терехово" на границе с Россией. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГАО "Государственное недвижимое имущество", под руководством которого ведутся работы.

"Начинаем первый этап перестройки самого загруженного пункта пограничного перехода между Латвией и Россией, в рамках которого будет усовершенствована инфраструктура контроля. Улучшения позволят ответственным службам быстрее и эффективнее проводить проверки, сократив время, которое необходимо для прохождения границы, а также повысив безопасность внешней границы Евросоюза, снизив риски контрабанды и безопасности", - отмечает член правления компании Кития Грушкевица.

На первом этапе модернизации предусмотрено развитие основной инфраструктуры, необходимой для пограничного и таможенного контроля. Будет возведено новое здание для углубленного досмотра при помощи современных технологий, а также перестроены сети инженерно-технического обеспечения - дождевая канализация, теплоснабжение, системы связи и слаботочные системы. В целях повышения пропускной способности погранпункта и улучшения качества досмотра в зоне досмотра потока импорта и экспорта будут перестроены все павильоны, размещены электронные информационные знаки, восстановлено дорожное покрытие дороги, расширена зона досмотра для негабаритных транспортных средств.

Первый этап модернизации планируется завершить до конца 2020 года, а общий объем инвестиций составит порядка €7,72 млн. В свою очередь на втором этапе модернизации пункта пограничного перехода "Терехово" запланированы улучшения для удобства клиентов. Для этого будет обновлено здание административного контроля и создана современная зона для досмотра ручной клади.

В целом в этом году "Валстс некустамие ипашуми" планирует существенные инвестиции в модернизацию пяти объектов, связанных с пересечением границы. Работы по перестройке в ближайшее время также начнутся на погранпереходах "Патерниеки-Григоровщина" и "Силене-Урбаны" на границе с Белоруссией.