Премьер Северной Македонии назвал переговоры о членстве в ЕС гарантией стабильности

СКОПЬЕ, 29 мая. /ТАСС/. Начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС является единственной гарантией поддержания внутригосударственной стабильности и импульсом для дальнейшего проведения реформ. Об этом заявил в среду премьер-министр страны Зоран Заев в ходе встречи с главой представительства ЕС в Скопье Самуэлем Жбогаром.

"Начало переговоров о вступлении в ЕС является единственной гарантией поддержания внутригосударственной стабильности и настроя на дальнейшее проведение реформ в Северной Македонии, что позитивным образом скажется на всем регионе Западных Балкан", - отметил глава северомакедонского правительства.

По словам премьера, нынешний отчет Еврокомиссии является наиболее положительным из всех, полученных Северной Македонией за 14 лет пребывания в статусе кандидата на вступление в ЕС. Заев также подчеркнул, что страна внимательно отнесется к указанным в отчете замечаниям.

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза. С соответствующим заявлением выступил в среду в Европарламенте еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан.

Хан представил в ЕП отчет о расширении ЕС, в котором отметил, что и Албания, и Северная Македония достигли значительного прогресса в реализации демократических реформ, в связи с чем готовы к началу переговоров о членстве в сообществе. Теперь, как ожидается, Совет ЕС на основании рекомендации ЕК в июне официально объявит о решении запустить переговоры с этими двумя странами о вступлении в состав Евросоюза.