В Пекине заявили, что США используют "протекционистскую дубину" и экономический терроризм

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намеренно используют в отношении других стран "протекционистскую дубину" и экономический терроризм для развязывания торговых войн. Об этом в четверг на специальном брифинге заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

"Мы решительно выступаем против торговых санкций, пошлин и протекционистской дубины. Такое намеренное провоцирование торговых конфликтов является откровенным экономическим терроризмом, шовинизмом и травлей. В торговых войнах не бывает победителей, обе стороны обязательно окажутся в проигрышной ситуации", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать последние шаги администрации США.

"Это негативно сказывается на мировой экономике. По этой проблеме Китай и Россия разделяют общую позицию и интересы", - добавил дипломат. Как отметил он, обе страны готовы противостоять любому виду внешнего давления и вызовам для защиты своего суверенитета и интересов развития.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тысяч товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.