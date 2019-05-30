Рада обратилась к ООН и ПАСЕ с осуждением политики России в отношении коренных народов

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Верховная рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО и парламентам различных стран с осуждением политики России в отношении представителей коренных народов. За соответствующее постановление во вторник проголосовали 234 депутата из 226 необходимых.

"Проектом постановления предусмотрено утвердить обращение Верховной рады к Организации объединенных наций, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации и поручить председателю Верховной рады безотлагательно направить текст обращение в ООН, парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций", - сказано в пояснительной записке к принятому документу.

В постановлении утверждается, что РФ с 2014 года "усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России". Проявлением такого давления парламентарии указывают "преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения", в том числе по украинскому вопросу, "препятствование правоохранительными органами реализации права на мирный протест", языковую политику.

Своим постановлением Рада просит международные организации и парламенты различных стран "обратить внимание" на такого рода "нарушения" и прекратить их.