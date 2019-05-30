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В "Талибане" заявили, что территория Афганистана не будет использоваться против России

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Делегация талибов на встрече со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором Второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым подтвердила, что территория Афганистана не будет использоваться против России и соседних стран. Об этом журналистам в четверг заявил официальный представитель политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Катаре Мухаммад Сохаил Шахин по итогам межафганских переговоров в Москве.

"Была очень хорошая встреча с Кабуловым. Мы обсудили отношения между Афганистаном и Россией. Мы подтвердили Кабулову, что земля Афганистана не будет использоваться против России и соседних стран", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

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