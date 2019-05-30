Генсек ООН призвал Европу к единству с целью предотвращения новой холодной войны

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что Европа должна сохранять единство для предотвращения новой холодной войны в мире. Об этом он заявил в четверг в западногерманском Ахене на церемонии вручения Международной премии имени Карла Великого за 2019 год. Он получил ее за заслуги в деле защиты европейских ценностей.

"Сильная Европа необходима, чтобы предотвратить новую холодную войну и обеспечить мультилатеральный порядок", - отметил генсек ООН. Он подчеркнул ключевую роль ЕС в эпоху "политической нестабильности" в вопросе преодоления таких вызовов, как миграция и развитие цифровых технологий.

Гутерриш также призвал прилагать больше усилий в деле борьбы с глобальным потеплением. "Мы должны активнее действовать, чтобы предотвратить катастрофу. Европа должна задавать тут темп", - считает он.

Лауреат премии имени Карла Великого получает грамоту и медаль, на лицевой стороне которой помещен портрет Карла Великого, а на оборотной перечислены заслуги лауреата. До 2007 года обладатели награды получали также 5 тыс. евро, однако затем было принято решение направлять эти деньги в фонд премии Карла Великого для нужд молодежи.

Премия имени Карла Великого вручается с 1950 года. Ранее ее лауреатами в разные годы становились канцлер Ангела Меркель, король Испании Хуан Карлос I, премьер-министры Великобритании Уинстон Черчилль и Тони Блэр. В прошлом году ее удостоился президент Франции Эмманюэль Макрон.