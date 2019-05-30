Трамп отверг обвинения в том, что Россия якобы помогла ему победить на выборах

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп отверг в четверг обвинения демократов и их сторонников в том, что Россия якобы помогла ему одержать победу на прошедших в 2016 году президентских выборах в США. В беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Колорадо он прокомментировал прошедшее в среду первое публичное выступление спецпрокурора США Роберта Мюллера.

"В нем [выступлении] было то же самое, что и в его докладе <...> Не было никаких препятствий [проводимому расследованию со стороны вашингтонской администрации], не было никаких сговоров [с Россией] <...> Он [Мюллер] сказал в основном то же, что и было в докладе", - отметил Трамп.

"Нет, Россия не помогала мне победить на выборах", - подчеркнул президент, отвечая на вопросы журналистов. Он в очередной раз подверг критике Мюллера и его расследование, которое, по мнению главы государства, не надо было начинать. Трамп вновь указал, что у него со спецпрокурором были деловые споры.

При этом Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, может ли Конгресс США начать процедуру его импичмента. Американский лидер назвал импичмент "грязным словом" и выразил мнение, что происходящее сейчас во внутренней политике США является "гигантской травлей президента".

Высказывания спецпрокурора оставили открытыми вопрос о том, чинил ли Трамп препятствия расследованию обстоятельств приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года.

Проводимое под руководством Мюллером расследование, инкриминирующее России вмешательство в американские выборы, началось в мае 2017 года и завершилось спустя почти два года - 23 марта 2019 года. Мюллер в итоге признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Москва множество раз отвергала заключение Вашингтона о причастности России к вмешательству в американский избирательный процесс. Бывший директор ФБР Мюллер также признал, что его расследование, шедшее почти два года, не выявило сговора действующего президента США с Россией на этапе избирательной кампании. В среду Мюллер объявил об отставке.