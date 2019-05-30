В Киеве инициировали введение санкций против российских археологов за раскопки в Крыму

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений за проведение, как считают в Киеве, незаконных археологических раскопок на территории Крыма.

Как сообщила в четверг пресс-служба ведомства, "соответствующие предложения направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего они будут переданы на рассмотрение правительства".

Как утверждают в украинском министерстве, "в течение последних пяти лет РФ проводит незаконные археологические раскопки", "в которых принимают участие крымские научные учреждения, зарегистрированные как российские юридические лица". Большое количество незаконных археологических раскопок, добавили в ведомстве, осуществляется в рамках реализации Россией проектов строительства транспортного перехода через Керченский пролив, трассы "Таврида" и ряда других.

Ранее, 19 марта, указом президента Украины уже были введены санкции в отношении 15 граждан РФ из-за получения ими разрешений на проведение "незаконных археологических раскопок".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.