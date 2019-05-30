Врач сообщает, что угроза жизни пострадавшего в Косове российского дипломата сохраняется

БЕЛГРАД, 30 мая. /ТАСС/. Угроза жизни Михаила Краснощекова, российского дипломата, пострадавшего во время вторжения полиции на севере Косова, все еще сохраняется. Об этом заявила в четверг начальник отделения анестезии и интенсивной терапии Клинического центра в Косовска-Митровице Милена Цветкович в ходе пресс-конференции.

"Пациенты стабильны, но для одного из них, российского дипломата, сохраняется опасность для жизни", - приводит слова доктора агентство Tanjug.

В настоящее время Михаила Краснощекова перевозят в Военно-медицинскую академию в Белграде. У него зафиксированы повреждение костей лица, перелом верхней челюсти, перелом левой скулы и трещины левой теменной кости.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек, он находится в стабильном состоянии, в связи с чем было принято решение перевести его в специализированную клинику. По данным посольства, дипломат уже пересек административную линию между Косовым и центральной Сербией, в ближайшие часы его ждут в Белграде.

Военно-медицинская академия Сербии является главным госпиталем Вооруженных сил страны. В ее состав входят 27 клиник и 17 мединститутов, а также ряд медицинских центров. Это лучшее медицинское учреждение на территории бывшей Югославии. Сюда доставляют больных с самыми серьезными травмами и ранениями со всего региона.