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Россиянка Татьяна Валовая возглавит офис ООН в Женеве

Она сменит на этом посту датчанина Михаэля Меллера
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая
© Сергей Бобылев/ТАСС

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Гражданка России Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь назначил Татьяну Валовую новым генсеком офиса ООН в Женеве", - сказал он.

Валовая сменит на этом посту датчанина Михаэля Меллера. Она имеет "обширный опыт в сфере журналистики, дипломатии и государственной службы", отметил Хак. В настоящее время Валовая является министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

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