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Трамп заявил, что Мюллер рассматривался в качестве возможного кандидата на пост главы ФБР

Ранее Роберт Мюллер занимал этот пост в течение 12 лет

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Роберт Мюллер рассматривался в качестве возможного кандидата на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США перед тем, как был назначен на пост спецпрокурора в мае 2017 года. Об этом сообщил в четверг в Twitter американский президент Дональд Трамп.

"Роберт Мюллер пришел в Овальный кабинет (вместе с другими потенциальными кандидатами), стремясь получить должность директора ФБР. Он уже занимал этот пост в течение 12 лет, я отказал ему. На следующий день он был назначен спецпрокурором - настоящий конфликт интересов. Замечательно!" - написал президент.

Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 год при президентах Джордже Буше - младшем и Бараке Обаме.

Проводимое под руководством Мюллера расследование по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы, началось в мае 2017 года и завершилось спустя почти два года - 23 марта 2019 года. Мюллер в итоге признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Москва множество раз отвергала заключение Вашингтона о причастности России к вмешательству в американский избирательный процесс. В среду Мюллер объявил об отставке.

Теги
Обама, БаракСШАБуш, Джордж (младший)Трамп, ДональдМюллер, Роберт
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