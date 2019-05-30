Зеленский поблагодарил Францию и ФРГ за поддержку Украины

КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг на встрече с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом попросил их передать лидерам своих стран его благодарность за поддержку Украины и участие в переговорах по урегулированию в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Хочу еще раз поблагодарить президента Франции Эмманюэля Макрона за поздравления с победой на выборах и за встречу, которая прошла еще до того, как я стал президентом Украины. Хочу также выразить благодарность немецкой стороне за то, что у меня был очень предметный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель для решения приоритетных задач на востоке Украины, прекращения войны, выполнения минских договоренностей", - сказал Зеленский.

Собеседники также обменялись мнениями об условиях и дальнейших шагах активизации переговорного процесса по Донбассу. Зеленский, как уточнили в пресс-службе, назвал возвращение всех украинских пленных приоритетом своей работы. Кроме того, он сообщил о готовности посетить Францию и Германию по приглашению лидеров этих стран.