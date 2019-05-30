ABC: Пенс планирует речь о правах человека в Китае на 30-летие событий на Тяньаньмэне

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Белый дом готовит выступление вице-президента США Майкла Пенса, которое будет посвящено правам человека в Китае и будет приурочено к 30-й годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. Об этом сообщил в четверг телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

По их данным, речь вице-президенту готовит один из самых высокопоставленных "ястребов" в администрации Соединенных Штатов, имя которого телеканал не раскрывает. Выступление Пенса может совпасть также с введением новых санкций в отношении Китая. Не исключено, что вице-президент США лично объявит об ужесточении санкционного режима против Пекина.

Телеканал обратился в Белый дом с просьбой прокомментировать эти сведения. В администрации подтвердили лишь, что текст выступления Пенса, которое может состояться в середине июня, находится в работе.

Китай в прошлом году сделал строгое представление США из-за заявления госсекретаря Майкла Помпео по поводу 29-й годовщины событий на площади Тяньаньмэнь. Как сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Пекин расценивает такие заявления как попытку вмешаться во внутренние дела Китая.

В 1989 году в Пекине и некоторых других городах Китая проходили выступления студенчества и части городского населения. 4 июня власти задействовали армию для пресечения массовых акций митингующих на площади Тяньаньмэнь. Подавление студенческих волнений вызвало критику на Западе и стало поводом для введения санкций против КНР, включая запрет на экспорт вооружений в Китай.