Украина пропустила встречу премьеров СНГ

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сожалеет, что Украина в очередной раз пропустила заседание Совета глав правительств СНГ.

"С удовлетворением хочу сказать, что на заседании Совета глав правительств присутствовали представители 10 государств стран Содружества на достаточно высоком уровне", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.

"К сожалению, в очередной раз отсутствовала Украина, несмотря на приглашение и со стороны исполнительного комитета СНГ, и со стороны руководства Туркменистана", - отметил Лебедев.