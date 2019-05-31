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Украина пропустила встречу премьеров СНГ

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Киев был приглашен на мероприятие

АШХАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сожалеет, что Украина в очередной раз пропустила заседание Совета глав правительств СНГ.

"С удовлетворением хочу сказать, что на заседании Совета глав правительств присутствовали представители 10 государств стран Содружества на достаточно высоком уровне", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.

"К сожалению, в очередной раз отсутствовала Украина, несмотря на приглашение и со стороны исполнительного комитета СНГ, и со стороны руководства Туркменистана", - отметил Лебедев.

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