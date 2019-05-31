Суд по делу депутата Рады Савченко объявил перерыв до 19 июня

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Броварской районный суд Киевской области объявил перерыв до 19 июня в подготовительном заседании по делу депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко и главы центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке терактов. Об этом сообщила в пятницу помощник-консультант Савченко Ирина Юзик.

"Суд отложен на 19 июня 11:30", - написала Юзик на своей странице в Facebook.

Заседание суда перенесено из-за неявки некоторых адвокатов. Сторона обвинения настаивала на продолжении заседания без них, однако коллегия судей объявила перерыв в заседании.

Следствие обвиняет Савченко и Рубана в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. Рубана сотрудники Службы безопасности Украины задержали 8 марта 2018 года при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу. Сроки ареста им неоднократно продлевали. Однако в ночь на 16 апреля Броварский городской районный суд Киевской области освободил Савченко и Рубана из-под стражи, так как установленный ранее срок ареста истек, а новый так и не был назначен.