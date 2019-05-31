Пекин призвал Вашингтон оценить его возможности по защите территориальной целостности

СИНГАПУР, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны недооценивать военные возможности Китая по защите территориальной целостности. Об этом заявил в пятницу в Сингапуре официальный представитель китайского оборонного ведомства У Цянь по итогам встречи министра обороны Вэй Фэнхэ с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом.

"Что касается тайваньского вопроса, то в процессе защиты территориальной целостности и суверенитета [КНР] США не должны недооценивать решимость и возможности вооруженных сил Китая", - отметил он. "Соединенные Штаты в последнее время предприняли серию негативных шагов [по тайваньскому вопросу], Китай осуждает это", - заявил представитель ведомства.

Вместе с тем он отметил, что "встреча министров прошла в дружеской атмосфере, стороны высказали удовлетворение ее итогом". По его словам, "была достигнута определенная договоренность о необходимости поддержания стабильной ситуации на Корейском полуострове".

Вэй Фэнхэ и Шанахан примут участие в ежегодной международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог".