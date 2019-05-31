Команда Зеленского требует принять пакетом законы о снятии неприкосновенности и импичменте

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Команда президента Украины Владимира Зеленского настаивает на принятии законов об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности единым пакетом. Об этом глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил в пятницу в блоге для издания "Украинская правда".

"Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности уже давно подан в Раду. Зеленский инициировал и закон об импичменте президента. Мы хотим, чтобы эти законопроекты были приняты одним пакетом", - заявил Разумков.

По его словам, команда президента готова "идти во власть, которая не дает иммунитета". "Но готовы ли к этому политики старой школы? Подозреваю, что нет", - предположил Разумков.

По его мнению, Рада "не в состоянии проголосовать за новый прогрессивный избирательный кодекс". "21 июля фактически состоится третий тур выборов по изменению политической системы страны. Мы выиграли битву, но пока не выиграли войну со старой коррупционной системой. Да, это плохо, что повторять приходится трижды. Но, я надеюсь, с третьего раза система получит окончательный вердикт от народа", - считает лидер партии.

Зеленский 29 мая подал в парламент законопроект об импичменте. Ранее в Раде был зарегистрирован законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов, решение по которому ожидает команда президента.

Зеленский во время вступления в должность 20 мая призал депутатов принять эти законы. 21 июля в стране состоятся досрочные выборы в Раду.