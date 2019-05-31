Генпрокурора Украины не пригласили на собрание СНБО

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Генпрокурор Украины Юрий Луценко не был приглашен на первое собрание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое ранее в пятницу состоялось при участии президента страны Владимира Зеленского. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"На первое заседание при участии Владимира Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко", - написала она в Facebook.

При этом Сарган отметила, что Луценко не был исключен из состава СНБО. "Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря в следующий раз будет исправлена", - подчеркнула она.

Ранее в пятницу Зеленский своим указом обновил состав СНБО, исключив из него ряд соратников бывшего президента страны Петра Порошенко, среди которых бывший глава Совбеза Александр Турчинов, ранее уже подавший в отставку, экс-глава администрации президента Игорь Райнин, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

В состав СНБО были включены Александр Данилюк, который ранее указом Зеленского уже был назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны, новый глава администрации президента Андрей Богдан, министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы администрации Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка, а также новый начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Зеленский, согласно указу, возглавил СНБО.