Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в курортном городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), расположенном на побережье Атлантического океана примерно в 340 км от столицы США. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президента проинформировали о стрельбе в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), [он] продолжает следить за ситуацией", - говорится в сообщении.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм отправился на место ЧП. Нортэм, представляющий Демократическую партию США, назвал пятницу "трагическим днем для Вирджинии-Бич и всего штата". "Я нахожусь на пути в Вирджинию-Бич...", - написал губернатор в своем Twitter.

Согласно последним данным, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Погибли 11 человек, шесть госпитализированы. Стрелявший мертв.