Афганские талибы намерены продолжать боевые действия без перемирий

ТАСС, 1 июня. Афганское радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено продолжать боевые действия до достижения своих целей и не собирается объявлять каких-либо перемирий в ближайшем будущем. Об этом, как сообщил в субботу телеканал Al-Arabiya, заявил главарь талибов Хайбатулла Ахундзада.

"Никто не должен ожидать, что мы хотим остудить холодной водой раскаленные сражения джихада (священной войны) или забыть наши жертвы за минувшие 40 лет, прежде чем мы [сторонники "Талибан"] добьемся наших целей", - отметил Ахундзада.

В начале мая президент Афганистана Ашраф Гани предложил объявить прекращение огня на всей территории страны на время рамадана, однако талибы отвергли эту инициативу властей.

Вместе с тем, по словам главаря "Талибан", "двери для диалога и переговоров остаются открытыми и в настоящий период".

Ахундзада указал, что делегация талибов продолжает контакты с американской стороной.