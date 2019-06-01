Лидер Партии Brexit уверяет, что Мэй пытается воспрепятствовать его встрече с Трампом

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Лидер праздновавшей победу на выборах в Европарламент Партии Brexit Найджел Фараж назвал мелочным подход канцелярии британского премьер-министра Терезы Мэй, которая, по имеющейся у политика информации, старается не допустить его встречи с президентом США Дональдом Трампом во время его государственного визита. Об этом сообщила в субботу газета Daily Mail.

"Почему вам хотелось бы предотвратить встречу с тем, кто хорошо знаком с президентом? Это просто невероятно, это мелочный и жалкий подход", - приводит издание слова лидера Партии Brexit. Фараж уверяет, что его друг в Вашингтоне поделился с ним новостью о том, что сотрудники премьерской канцелярии проинформировали окружение Трампа о том, что "не стоит встречаться с этим парнем".

В ответ на это утверждение представитель Даунинг-стрит заявил, что президент США сам определяет, с кем он будет общаться во время визита.

В четверг американский лидер сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что не исключает возможности встречи с Фаражем и экс-главой МИД Борисом Джонсоном во время своего госвизита в Соединенное Королевство и назвал обоих этих политиков своими друзьями, "хорошими людьми" и "значительными фигурами". По словам Трампа, Фараж "одержал большую победу, он получил 32% голосов [на выборах в Европарламент на территории Великобритании], не имея ничего".

Фараж неоднократно встречался с Трампом во время его президентской избирательной кампании и стал первым британцем, который в 2016 году навестил его после победы на выборах. Государственный визит 45-го президента США в Великобританию пройдет с 3 по 5 июня. Трамп совершит его вместе с семьей по приглашению королевы Елизаветы II.