Два запущенных из Сирии снаряда разорвались на Голанах

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 июня. Два выпущенных с территории Сирии снаряда разорвались в субботу на контролируемой Израилем территории Голанских высот, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"Два снаряда были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере Израиля, сообщений о пострадавших не поступало", - указали военные в распространенном коммюнике.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.