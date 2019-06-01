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В Северной Ирландии обезвредили бомбу, прикрепленную к автомобилю полиции

По данным полиции, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами

ТАСС, 1 июня. Полиция Северной Ирландии обнаружила и обезвредила в Белфасте взрывное устройство, прикрепленное к полицейскому автомобилю. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правоохранительных органов в субботу.

"Очень повезло, что это устройство было обнаружено прежде, чем оно взорвалось, и никто не был убит или серьезно ранен. Оно было предназначено, чтобы убить полицейского", - сказано в заявлении.

По предварительной версии полиции, взрывное устройство было заложено радикально настроенными североирландскими республиканцами. Правоохранительные органы начали расследование.

В последние месяцы в разделенном на протестантскую и католическую общины Ольстере возросла активность радикальных сил, грозящая дестабилизацией обстановки в условиях неопределенности будущего пограничного режима между Северной Ирландией, выходящей из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в ЕС Республикой Ирландией.

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