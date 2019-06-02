СМИ: СССР считал Сан-Францисский договор слабым местом в переговорах по Курилам

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Руководство СССР в 1955 году перед началом переговорного процесса о нормализации отношений Японией изучало, какие именно места могут быть наиболее противоречивыми в случае претензий Токио на южную часть Курильских островов и пришло к выводу, что таковым является Сан-Францисский мирный договор. С таким утверждением выступило в воскресенье агентство Kyodo, в распоряжении которого оказался рассекреченный внутренний документ Центрального Комитета КПСС.

Документ был подготовлен министром иностранных дел Вячеславом Молотовым в июне 1955 года. В нем глава МИД отмечает, что по итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды "отошли СССР", однако в Сан-Францисском мирном договоре присутствует другая формулировка. Согласно ему, Япония "отказывается от всех прав и претензий на Курильские острова", но в соглашении не указывается в пользу какой страны это происходит. По мнению Молотова, это был проблемный момент, и он "противоречил данным в Ялте обязательствам США и Великобритании, касающимся вхождения [островов] в состав СССР".

Переговорный процесс

Относительно переговорного процесса с Японией в документе указывается, что в случае, если Токио выдвинет территориальные претензии Москве, то подобные консультации следует отклонить, поскольку "вопрос урегулирован соответствующими международными соглашениями, а также другими действиями в ходе войны и по ее окончании". В то же время, если отношения между Москвой и Токио начнут улучшаться предлагалось в качестве жеста доброй воли передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые японская стороны называет Хабомаи. Однако для этого Япония должна была признать советский суверенитет над южной частью Курил и отказаться размещать на своей территории иностранные военные базы.

Последнее предложение легло в основу Совместной декларации, подписанной 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил. По итогам встречи в Сингапуре в прошлом году президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года.

Сан-Францисский мирный договор

Япония, которая была оккупирована войсками США, получила возможность заключить мирный договор с победителями на международной конференции в Сан-Франциско в сентябре 1951 года. Токио подписал мирный договор с 48 странами - участницами антифашистской коалиции, тем самым отказавшись "от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова". Однако в документе не оговаривалось, в пользу какого государства Япония отказывается от территорий. Кроме того, на конференцию не были приглашены представители ряда стран, пострадавших от японской агрессии (прежде всего КНР), в результате чего приехавшая на конференцию советская делегация отказалась подписывать мирный договор, посчитав его неправомочным.