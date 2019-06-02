Президент Австрии приведет к присяге переходное правительство 3 июня

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен утвердил список кандидатов на посты министров в переходном правительстве, который ему предложила уполномоченная занять должность временного канцлера Бригитте Бирляйн. Церемония приведения к присяге пройдет в понедельник, 3 июня. Об этом сообщило в воскресенье Австрийское агентство печати со ссылкой на канцелярию президента.

Бригитте Бирляйн будет официально приведена к присяге на должность канцлера Австрии вместе с новыми министрами ее правительства, которые будут руководить страной до досрочных выборов в Национальный совет в сентябре.

Министром транспорта Австрии станет Андреас Райххардт, занимавший в прежнем правительстве пост генсека этого министерства. Министром обороны станет генерал вооруженных сил республики Томас Штарлингер, министерство устойчивого развития и туризма возглавит Мариа Патек, руководившая департаментом сельского хозяйства этого ведомства. Министром экономики станет руководитель департамента культурного наследия в этом ведомстве Элизабет Удольф-Штробль.

Министром образования станет Элиза Раускала, министром по делам женщин станет Инес Штиллинг. Обе работали в структуре прежнего правительства во главе с Себастьяном Курцем.

МВД возглавит председатель финансовой прокуратуры Вольфганг Пешорн, министром финансов - Эдуард Мюллер, руководитель в центральном аппарате этого министерства. Министром социальных дел - Бригитте Царфль, директор одного из департаментов этого ведомства. Вице-канцлером и министром юстиции будет Клеменс Яблонер, министром иностранных дел - посол Александер Шалленберг.

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года.