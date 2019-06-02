Президент Казахстана рассказал, как познакомился с Путиным

ТАСС, 2 июня. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о давнем знакомстве с российским лидером Владимиром Путиным, когда еще был премьер-министром Казахстана. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", показанном в воскресенье.

"С Владимиром Владимировичем Путиным мы познакомились в Киеве, я был направлен туда на инаугурацию президента Кучмы, а Владимир Владимирович только что был назначен премьер-министром, председателем правительства РФ. Там мы буквально коротко "на ногах" переговорили друг с другом, но уже тогда он на меня произвел большое впечатление своей такой тихой фундаментальностью. А затем в Кремле мы уже встретились с ним, когда он стал исполняющим обязанности президента РФ", - рассказал Токаев, отметив, что с тех пор их личные контакты не прерывались.

Токаев также выразил надежду, что у него будет возможность общаться с Путиным. Он ответил на вопрос: "Насколько важны личные отношения между главами государств, если межгосударственные отношения и так нормальные?".

"Личные отношения имеют очень большое значение во всем. И я думаю, что у меня будет возможность общаться с руководством России. Прежде всего, конечно же, с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, к которому я отношусь с искренним уважением", - сказал Токаев.