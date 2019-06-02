Times: 250 тыс. человек выйдут на улицы Лондона в знак протеста против визита Трампа

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. На улицы Лондона собираются выйти 250 тыс. человек, чтобы принять участие в акциях протеста против начинающегося в понедельник государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Times, запланированные в Лондоне массовые демонстрации уже вынудили американского лидера пересмотреть программу визита.

По сведениям издания, Трамп не сможет прокатиться в Букингемский дворец по улице Мэлл в золоченом открытом экипаже вместе с королевой Великобритании Елизаветой II. Такая поездка является обычной частью программ государственных визитов первых лиц в Соединенное Королевство, однако в случае с Трампом от нее было решено отказаться. Британские чиновники, занимающиеся подготовкой к визиту, сообщили газете, что попытка обеспечить безопасность президента США во время поездки в королевской карете была бы "настоящим кошмаром". Предполагается, что по Лондону Трамп будет передвигаться только на личном бронированном лимузине или президентском вертолете, а Ее Величество в понедельник встретит высокого гостя сразу в Букингемском дворце, а не на манежной площади перед зданием Адмиралтейства.

Самая масштабная акция протеста запланирована на вторник, когда Трамп будет встречаться с главой британского правительства Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10. Протестующие с утра начнут собираться на Трафальгарской площади, пройдут по правительственной улице Уайтхолл мимо резиденции премьер-министра и продолжат акцию на Парламентской площади. В воздух будет вновь поднята шестиметровая надувная фигура "Трамп-бэйби", которая изображает американского лидера в виде озлобленного ребенка в подгузниках и с мобильным телефоном в руках. Активисты, выступающие против политики американского президента, уже использовали ее прошлым летом, когда Трамп был в Лондоне с рабочим визитом.

Хан против Трампа

К числу тех, кто критикует политику Трампа и считает, что нынешнего президента США не надо было приглашать в Великобританию с государственным визитом, принадлежит и мэр Лондона лейборист Садик Хан. В своей статье, опубликованной в воскресенье газетой Observer, Хан поместил Трампа в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающим к риторике, которая, по словам лондонского градоначальника, была популярна у фашистов в первой половине XX века.

"Дональд Трамп - лишь один из вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. По всему миру крайне правые усиливают свои позиции, угрожая нашим с трудом завоеванным правам и свободам, а также ценностям, которые больше 70 лет являются определяющими для нашего либерального демократического общества, - написал Хан. - Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин ле Пен во Франции и Найджел Фараж в Соединенном Королевстве используют ту же самую разобщающую людей риторику, c помощью которой в XX веке привлекали сторонников фашисты".

По словам Хана, хотя Великобритания и США являются союзниками, которых объединяют особые отношения, британским властям необходимо было открыто высказать свою обеспокоенность по поводу политики Трампа и не стоило с помпой встречать главу государства, "чьи действия идут наперекор идеалам свободы, в том числе свободы вероисповедания, и равенства, на которых была построена Америка".

Глава лейбористов Джереми Корбин ранее также выступил с резкой критикой в адрес Трампа и отказался от приглашения на торжественный банкет, который в понедельник королевская семья устроит в честь президента США и его супруги Меланьи в Букингемском дворце.