AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

ТАСС, 2 июня. Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press.

Ранее поступала информация о семи погибших.

Взрыв произошел в небольшом городе Аазаз, расположенном в районе, прилегающем к границе с Турцией. Более 20 человек получили ранения.

Ни одна из экстремистских группировок, действующих в этом регионе, пока не взяла на себя ответственность за взрыв в Аазазе.

В новость внесены обновления (23:34 мск) - обновлена информация о числе погибших