Советник Трампа поставил под сомнение способность палестинцев осуществлять самоуправление

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Старший советник президента США Джаред Кушнер поставил под сомнение способность палестинцев осуществлять самоуправление без помощи Израиля в условиях, когда у них нет надлежащих, по его мнению, правительственной структуры и системы безопасности.

В транслировавшемся в воскресенье интервью порталу Axios автора разрабатываемого вашингтонской администрацией плана урегулирования палестино-израильского конфликта спросили, может ли Палестина "без вмешательства" Израиля осуществлять самоуправление. "Это очень хороший вопрос... Есть надежда, что со временем они смогут стать способными управлять [сами собой]", - ответил он.

Советник считает, что палестинцы "должны иметь справедливую судебную систему <...> свободу прессы, свободу самовыражения, терпимость по отношению ко всем религиям", прежде чем их территории могут стать "доступными для инвестиций". Отвечая на вопрос, могут ли палестинцы ожидать прекращения "израильского вмешательства на правительственном или военном уровне", Кушнер сказал: "Я думаю, что это высокая планка... Если у вас нет надлежащей правительственной структуры и соответствующей системы безопасности, когда люди живут в страхе перед террором, это вредит палестинцам".

Кушнера также попросили пояснить, почему воспринимающие негативно усилия Вашингтона по урегулированию палестинцы должны принять разрабатываемый план. "Я здесь не для того, чтобы мне доверяли... Они вынесут суждения по этому [плану], основываясь на фактах, а затем примут решение" - сказал советник президента.

3 мая Кушнер, выступая в вашингтонском Институте ближневосточной политики, сообщил, что американский план урегулирования палестино-израильского конфликта будет включать политическую и экономическую части, в которых будут учитываться аналогичные попытки предыдущих вашингтонских администраций. Ранее он также сообщил, что детали плана будут раскрыты в начале июня.