СМИ: министры обороны США и Южной Кореи обсудили возобновление диалога с КНДР

СЕУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Главы военных ведомств США и Республики Корея обсудили в понедельник в Сеуле ядерную проблематику КНДР и актуальные вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство национальной обороны.

По его данным, министр Чон Гён Ду и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан провели переговоры, в ходе которых затронули тему возобновления с Пхеньяном диалога по денуклеаризации, застопорившегося после февральского саммита лидеров США и КНДР в Ханое.

Кроме того, отмечает Yonhap, в повестку встречи вошли вопросы двустороннего военного альянса. В частности, обсуждалась возможность передачи Южной Корее командования над своими войсками в военное время, проблемы, связанные с функционированием комплекса противоракетной обороны THAAD, а также график совместных военных маневров.

О каких-либо конкретных договоренностях по итогам консультаций глав оборонных ведомств Yonhap не сообщает.