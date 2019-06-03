Алиев поблагодарил Путина за присвоение аэропорту Сургута имени Фармана Салманова

БАКУ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре в понедельник с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за присвоение аэропорту Сургута имени нефтяника Фармана Салманова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.

"Президент Азербайджана поблагодарил за присвоение аэропорту Сургута имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова, подчеркнув, что это решение воспринято общественностью Азербайджана с большой признательностью", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие азербайджано-российских двусторонних отношений в различных сферах, выражено удовлетворение завоеванными достижениями. Отмечается, что президенты "обменялись мнениями о различных вопросах, касающихся развития двусторонних связей, и перспективах сотрудничества, а также будущих контактах".

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Фарман Салманов (1931-2007) - выдающийся геолог и нефтяник, считается одним из первооткрывателей сибирской нефти. Родился и вырос в Азербайджане. Окончил геолого-разведочный факультет Азербайджанского индустриального института (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). По окончании института был направлен искать нефть в Кузбассе. В 1958 году Салманов возглавил Сургутскую нефтеразведочную экспедицию. В 1960-х годах под его руководством там были открыты крупные месторождения нефти, в том числе Мегионское, Сургутское, Мамонтовское. С 1978 года был начальником "Главтюменьгеологии", а в 1987-1991 годах - первым заместителем министра геологии СССР. Герой Социалистического Труда (1966 год), член-корреспондент РАН.