СМИ: Штрахе подал иск против изданий, опубликовавших скандальное видео с его участием

ТАСС, 3 июня. Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал иск против германских изданий Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung за публикацию скандальной видеозаписи с его участием, приведшей к его отставке. Об этом в понедельник со ссылкой на прокуратуру Мюнхена сообщила газета Der Standard.

По ее данным, адвокат Штрахе связался с прокуратурой в пятницу и "предъявил уголовные обвинения всем лицам, которые несут ответственность за производство, распространение и публикацию видео". Как отмечает издание, соответствующее заявление должно быть подано в прокуратуру Гамбурга, где расположена штаб-квартира Der Spiegel.

В середине мая Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись с участием занимавшего на тот момент пост председателя Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе и неизвестной русскоговорящей женщины, обсуждавших возможность покупки газеты Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами в 2017 году. Позже Kronen Zeitung сообщила, что съемка была тщательно спланирована, а роль "россиянки" сыграла боснийская студентка.

Обнародование скандальной видеозаписи спровоцировало острый внутриполитический кризис в Австрии. Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера и председателя АПС. 27 мая прокуратура Вены начала расследование с целью установления авторов скандального видео.