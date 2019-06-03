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Разногласия между РФ и ПАСЕ

Голландский депутат считает, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ на равных условиях

Тини Кокс выразил надежду, что российская делегация использует это "окно возможности"

ПАРИЖ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Российская делегация сможет вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), обладая основными правами, которых была лишена с 2014 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель группы объединенных европейских левых голландский парламентарий Тини Кокс, комментируя публикацию предложений Регламентного комитета ПАСЕ.

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"За счет этих решений был сделан важный шаг для того, чтобы позволить российскому парламенту вернуться в Парламентскую ассамблею уже в конце июня на равных условиях, - сказал Кокс. - Я надеюсь, что наши российские коллеги используют это окно возможности в соответствии с моим докладом, который был принят на заседании ассамблеи в апреле, и решениями, принятыми на майской конференции министров в Хельсинки".

"В первый день сессии (летняя сессия ПАСЕ - прим. ТАСС) будет обсуждаться доклад о регламенте. После его принятия (в тот же день, 24 июня - прим. ТАСС) Россия с Боснией и Герцеговиной смогут немедленно (во вторник утром, 25 июня) представить полномочия делегаций", - уточнил Кокс.

По его словам, полномочия могут быть оспорены другими членами ПАСЕ, и тогда их запрос изучит профильный комитет, который его "примет, отвергнет или примет с условиями". "В прошлые десятилетия полномочия всегда принимались, иногда с условиями. Но эти условия больше не могут включать ограничение права участвовать в заседаниях, высказываться и голосовать в соответствии с сегодняшними решениями", - пояснил парламентарий.

Выборы нового генерального секретаря Совета Европы (СЕ) вместо Турбьерна Ягланда, чьи полномочия заканчиваются в этом году, пройдут 27 июня. Тогда же будет голосование по кандидатурам судей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Регламентный комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Также в предложенном для голосования проекте резолюции говорится о необходимости внести уточнение в регламент, чтобы права участников голосовать, высказываться и быть представленными в обоих уставных органах СЕ "не приостанавливались и не отзывались". Согласно заявлению пресс-службы ПАСЕ, комитет предлагает далее изучить вопрос о дополнении регламента, чтобы представить процедуру оспаривания полномочий отдельных членов национальной делегации при существенных на то основаниях.

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