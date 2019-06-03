Голландский депутат считает, что Россия сможет вернуться в ПАСЕ на равных условиях

ПАРИЖ, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Российская делегация сможет вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), обладая основными правами, которых была лишена с 2014 года. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС председатель группы объединенных европейских левых голландский парламентарий Тини Кокс, комментируя публикацию предложений Регламентного комитета ПАСЕ.

"За счет этих решений был сделан важный шаг для того, чтобы позволить российскому парламенту вернуться в Парламентскую ассамблею уже в конце июня на равных условиях, - сказал Кокс. - Я надеюсь, что наши российские коллеги используют это окно возможности в соответствии с моим докладом, который был принят на заседании ассамблеи в апреле, и решениями, принятыми на майской конференции министров в Хельсинки".

"В первый день сессии (летняя сессия ПАСЕ - прим. ТАСС) будет обсуждаться доклад о регламенте. После его принятия (в тот же день, 24 июня - прим. ТАСС) Россия с Боснией и Герцеговиной смогут немедленно (во вторник утром, 25 июня) представить полномочия делегаций", - уточнил Кокс.

По его словам, полномочия могут быть оспорены другими членами ПАСЕ, и тогда их запрос изучит профильный комитет, который его "примет, отвергнет или примет с условиями". "В прошлые десятилетия полномочия всегда принимались, иногда с условиями. Но эти условия больше не могут включать ограничение права участвовать в заседаниях, высказываться и голосовать в соответствии с сегодняшними решениями", - пояснил парламентарий.

Выборы нового генерального секретаря Совета Европы (СЕ) вместо Турбьерна Ягланда, чьи полномочия заканчиваются в этом году, пройдут 27 июня. Тогда же будет голосование по кандидатурам судей в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее Регламентный комитет ПАСЕ рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Также в предложенном для голосования проекте резолюции говорится о необходимости внести уточнение в регламент, чтобы права участников голосовать, высказываться и быть представленными в обоих уставных органах СЕ "не приостанавливались и не отзывались". Согласно заявлению пресс-службы ПАСЕ, комитет предлагает далее изучить вопрос о дополнении регламента, чтобы представить процедуру оспаривания полномочий отдельных членов национальной делегации при существенных на то основаниях.