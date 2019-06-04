Япония и США будут сотрудничать в реализации идеи открытого Индо-Тихоокеанского региона

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Япония и США будут активно и тесно сотрудничать в реализации концепции открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшейся во вторник в Токио встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом.

"Мы обязательно воплотим в жизнь идею открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона", - приводит слова Шанахана агентство Kyodo. Глава японского правительства в свою очередь подчеркнул, что хотел бы еще сильнее укрепить японско-американский альянс и повысить возможности реагирования альянса на появляющиеся вызовы. Стороны также договорились всесторонне сотрудничать для решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 70-е годы прошлого века.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, посетивший в понедельник Южную Корею, находится с официальным визитом в Японии. Ранее он также провел переговоры с министром иностранных дел Таро Коно, в ходе которых стороны подчеркнули, что "японско-американский альянс является краеугольным камнем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Ожидается, что министр обороны Японии Такэи Иваи также встретится с Шанаханом.