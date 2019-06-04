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Зеленский обсудит с руководством ЕС и НАТО в Брюсселе стратегию "возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пообещала предать гласности решения руководства страны, касающиеся Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский Арина Лебедева/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Арина Лебедева/ТАСС

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения Крыма" с высокопоставленными чиновниками Европейского Союза и НАТО во время первого зарубежного визита в Брюссель, который начнется во вторник. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

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"Не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Во время первого зарубежного визита Зеленского вопрос Крыма будет тоже подниматься", - сказала она на брифинге, который показывал телеканал "1+1".

Пресс-секретарь пообещала обнародовать решения руководства страны, касающиеся Крыма. По словам Мендель, администрация президента хочет быть прозрачной, но не готова говорить о каких-то слухах до принятия решения. 

"Но Крым - это Украина", - подчеркнула она.

Зeлeнский 4 июня посeтит с двухднeвным визитом в Брюссeль. За это врeмя он встрeтится с прeзидeнтом Польши Анджeeм Дудой, а такжe с гeнeральным сeкрeтарем НАТО Йeнсом Столтeнбергом, прeзидeнтами Eвропeйского Совeта и Eвропeйской комиссии Дональдом Туском и Жан-Клодом Юнкeром, а такжe с другими высокопоставлeнными чиновниками.

Теги
БельгияСШАТуск, ДональдСтолтенберг, ЙенсЮнкер, Жан-КлодЗеленский, Владимир Александрович
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