Экс-глава Пентагона: отсутствие диалога США с РФ повышает риск ядерного конфликта

РИМ, 4 июня. /ТАСС/. Риск ядерного конфликта увеличивается из-за отсутствия регулярного диалога между Вашингтоном и Москвой по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом заявил экс-министр обороны США, профессор Стэнфордского университета Уильям Перри, выступая во вторник на открытии конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы "Контроль над вооружениями: бремя перемен".

По его мнению, одной из главных проблем в вопросе контроля над вооружениями и предотвращения ядерного конфликта является прекращение нормального диалога на уровне глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Соединенных Штатов, в котором он лично принимал участие. "В течение нескольких десятилетий геополитических разногласий между Вашингтоном и Москвой эти разногласия были предметом активных двусторонних переговоров между нашими министрами иностранных дел и обороны. Это был нормальный способ взаимодействия, при помощи которого наши страны пытались справиться с экзистенциальной опасностью использования ядерного оружия", - напомнил он, указав, что сегодняшних контактов явно недостаточно.

Эксперт подчеркнул, что непонимание позиций друг друга повышает риск политического просчета, который станет спусковым крючком столкновения России и США. "Я убежден, что единственной причиной военного конфликта между двумя странами может быть ошибка в политических расчетах. Новая ненормальность отсутствия доверия и взаимопонимания на уровне министров иностранных дел и обороны может стать важным фактором, способствующим возникновению катастрофы в будущем. В отсутствие значимого официального диалога по ядерной тематике хотелось бы, чтобы этот пробел был заполнен неофициальным диалогом или диалогом второго плана, как это было на протяжении многих лет во время холодной войны", - уверен бывший глава Пентагона.

При этом он раскритиковал действия Белого дома в отношении договорной базы системы контроля над вооружениями. "Для администрации [президента США Дональда] Трампа новой нормальностью стал отказ от ведения каких-либо переговоров о новых договорах и систематический выход из уже действующих соглашений. За прошедшие два года им удалось достичь "блестящих" успехов в этой разрушительной операции", - сказал Перри.

По его мнению, одним из самых опасных действий является решение Вашингтона о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Примечательно, что ключевым игроком, который двигал процесс принятия этого решения является [помощник президента США по вопросам национальной безопасности] Джон Болтон, который практически 20 лет назад продвигал и выход США из Договора по противоракетной обороне (ПРО)", - отметил он.

"Представляется, что администрация Трампа ждет момента, когда Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) прекратит свое действие, и не намерена его продлевать или вести переговоры о заключении нового договора. И, если это произойдет, то не будет никаких соглашений об ограничении ядерных вооружений", - резюмировал бывший министр обороны США.