СМИ: Трамп провел телефонный разговор c Борисом Джонсоном

ЛОНДОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел 20-минутный телефонный разговор с кандидатом на пост лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном, однако их личная встреча не состоится. Об этом сообщило во вторник британское информационное агентство Press Association.

По информации агентства, разговор был "дружеским и продуктивным", однако бывший глава МИД отклонил возможность личной встречи. Как уточняет в свою очередь телеканал ITV, Джонсон не стал встречаться с Трампом, который сейчас находится в Великобритании с государственным визитом, из-за того, что у него уже было запланировано на вторник другое мероприятие.

В преддверии визита в интервью британскому таблоиду The Sun глава американской администрации высказал уверенность, что Джонсон, который, согласно опросам, является фаворитом на то, чтобы занять резиденцию на Даунинг-стрит, 10, отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае избрания лидером Консервативной партии. Американский президент признался, что бывший глава Форин оффиса и экс-мэр Лондона "хороший парень" и всегда нравился ему.

Ранее во вторник телеканал Sky News со ссылкой на источник сообщил, что во время визита Трамп может встретиться с министром окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майклом Гоувом, который также включился в борьбу за пост лидера тори наряду с еще 11 кандидатами.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.