И.о. министра обороны США хочет, чтобы в руководстве Пентагона было больше женщин

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан хочет, чтобы на руководящих постах в Пентагоне было больше женщин. Об этом со ссылкой на заявление руководителя аппарата Шанахана Эрика Чунинга сообщил журнал Foreign Policy.

"Мы стремимся сформировать руководящую команду, которая в большей степени отражала бы разнообразие и различие мнений", - приводит издание слова Чунинга.

При этом журнал указал на то, что со дня назначения Шанахана исполняющим обязанности министра обороны, в начале года, сразу несколько женщин, занимавших высокие посты в Пентагоне, объявили о своей отставке. В частности, о своем уходе уведомили Хезер Уилсон, министр ВВС, и Дана Уайт, пресс-секретарь Минобороны.

На сегодняшний день, напомнило издание, лишь четыре женщины занимают руководящие посты в Пентагоне. Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул на пост министра ВВС кандидатуру Барбары Барретт, а Элейн Маккаскер, по данным Foreign Policy, может быть скоро назначена заместителем главы Пентагона по финансам.

В апреле интернет-портал Military.com со ссылкой на доклад, подготовленный выступающей в поддержку женщин-военнослужащих общественной организацией Service Women’s Action Network (SWAN), сообщил, что за последние девять лет в Вооруженных силах США удвоилось - с 30 до 63 - число женщин, имеющих генеральские или адмиральские звания. В докладе также подчеркивалось, что в целом существенно возросло число женщин, состоящих на действительной службе, - с 1,6% в 1973 году, когда в стране была отменена призывная система, до 16,3% в феврале 2018 года. Согласно данным Пентагона, в прошлом году из 1,35 млн американских военнослужащих 216,5 тыс. были женщины.

Американкам по-прежнему запрещено проходить службу в подразделениях специального назначения, но их возможности сделать карьеру в пехотных, бронетанковых, артиллерийских и инженерных частях существенно расширились, и они, по наблюдению СМИ, "были приближены к передовой" в качестве водителей, связистов, медсестер, операторов радаров, механиков, разведаналитиков, пилотов вертолетов поддержки. Женщины-офицеры служат уже и на подводных лодках ВМС США.