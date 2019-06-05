Манифестации против визита Трампа пройдут во многих городах Ирландии

ДУБЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Первый официальный визит президента США Дональда Трампа в Ирландию, начинающийся в среду, будет сопровождаться акциями протеста во многих городах страны. Как уточнил местный телеканал RTE, манифестации пройдут в Дублине, Корке, Слайго, Голуэе, а также вблизи аэропорта Шаннон, куда глава Белого дома прибудет во второй половине дня.

"Своей акцией мы хотим заявить протест против позиции Дональда Трампа и его токсичной политики. Он не заслуживает гостеприимства в Ирландии", - сообщил Мемет Улудаг, организатор манифестации Stop Trum Ireland, начавшейся в среду утром возле здания ирландского парламента. Развернутые траснпаранты осуждают, в частности, позицию Вашингтона по климатической повестке, а также в отношении Мексики и Палестины. По оценкам организаторов, в акции примут участие от 4 до 6 тыс. человек. Во второй половине дня на другой площади центрального Дублина протестующие запустят в небо шестиметровую надувную куклу, изображающую Трампа в виде озлобленного ребенка в подгузнике. Ранее этот воздушный шар неоднократно использовался на манифестациях в Лондоне и Нью-Йорке.

К приезду президента США возле аэропорта Шаннон будет развернут "кэмпинг-протест" организации Shannonwatch, которая многие годы выступает против использования этой воздушной гавани для транзитных остановок американских транспортных самолетов, доставляющих военные грузы к местам военных действий на Ближнем Востоке. Ранее представитель НПО Джон Ланнон, сообщил, что их "миролюбивый кэмпинг" будет рад принять на своей территории ирландцев с семьями, и создаст все условия для их двухдневного пребывания.

Другая неправительственная организация - "Друзья окружающей среды Ирландии" - запланировала доставку в городок Дунбег (графство Клэр) петиции с подписями 100 тыс. ирландцев, призывающими Трампа отказаться от ландшафтных работ на территории гольф-клуба Trump International Golf Links and Hotel. Этот люксовый гостиничный комплекс на берегу Атлантического океана станет на ближайшие два дня резиденцией главы Белого дома. Американский магнат купил его в 2014 году за €15 млн и осуществил там масштабную реконструкцию. После избрания Трампа президентом США в январе 2017 комплекс в Дунбеге перешел в собственность его сыновей - Эрика и Дональда-младшего.