Манфреда Вебера переизбрали на пост главы Европейской народной партии Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Немец Манфред Вебер переизбран на пост главы ведущей фракции Европарламента (ЕП) - Европейской народной партии (ЕНП), которую представляют христианские демократы. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ЕНП.

"Манфред Вебер переизбран председателем нашей группы с сильным мандатом, демонстрирующим доверие членов ЕНП его лидерству и единству нашей партии", - сказали там.

Вебер также является кандидатом на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от Европейской народной партии. Однако его шансы на получение этой должности существенно снизились после потери на выборах 23-26 мая традиционного большинства в Европарламенте его партией и социалистами. При этом ЕНП сохранила первое место в Европарламенте по числу мандатов.

Социалисты, кандидатом на пост главы ЕК от которых выступает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс получили второе место, потеряв при этом 40 мандатов. На третье место вышли либеральные демократы с еврокомиссаром по конкуренции Маргрете Вестагер в качестве претендента на пост главы ЕК, приобретя 41 мандат. Ни одна из трех этих партий, которые являются идеологическими оппонентами, пока не имеет четкого плана, как собрать коалицию, чтобы заручиться большинством в 376 голосов в парламенте, который насчитывает 751 депутата.

В связи с этим ряд лидеров ЕС во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выступили за возврат к старой системе назначения главы Еврокомиссии, которую согласовывал саммит Евросоюза, в то время как нынешняя система "главного кандидата" (Spitzenkandidat) подразумевает назначение на эту должность лидера большинства в ЕП. Макрон является противником назначения немца Манфреда Вебера на этот пост и, по информации источников в Брюсселе, готов выдвинуть кандидатуру француза Мишеля Барнье, главного переговорщика ЕС по Brexit.