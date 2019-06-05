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Зеленский назвал Юнкера "добрым дядькой"

Глава Еврокомиссии пообещал Украине поддержку, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

КИЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".

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"Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно ли так говорить или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька, очень умный человек, классный такой мужик. И он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его поддержку", - сообщил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

Во вторник в рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и подтвердил неизменность курса страны на интеграцию с ЕС и НАТО.

Теги
УкраинаЮнкер, Жан-КлодЗеленский, Владимир Александрович
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