Мэрия Таллина отказалась назвать городскую площадь именем Бориса Немцова

ТАЛЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Комиссия по топонимике Таллина не поддержала предложение назвать одну из площадей Старого Города в память о политике Борисе Немцове. Об этом мэрия Таллина сообщила в среду.

"Таллинская комиссия по топонимике не поддержала предложение [депутата Таллинского городского собрания] Ээрика-Нийлеса Кросса о переименовании небольшой площади Большой гильдии в Старом городе в площадь имени Бориса Немцова, сочтя более целесообразным сохранение исторического названия", - говорится в распространенном пресс-службой мэрии сообщении.

"В Таллине с 1987 года, когда после полувекового перерыва началось упорядочение названий улиц и других топонимов, выбор названий обусловлен четкими принципами, - заявил зампредседателя комиссии по топонимике Ивари Раннамаа. - Мы отдаем предпочтение историческим названиям. Во-вторых, мы стараемся деполитизировать топонимику. И уж не давать названия в память людей, у которых не было с Таллином конкретно ничего общего".

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.