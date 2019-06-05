Председатель КНР уверен, что отношения Москвы и Пекина - образец для других стран

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что отношения Москвы и Пекина вступают в новую эпоху, когда их развитие будет служить гарантом мира на планете.

"Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимной поддержке", - заявил китайский лидер. Он выступил на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

По мнению Си Цзиньпина, российско-китайские отношения "прежде всего характеризуются прочным политическим взаимодоверием и твердой взаимной поддержкой". "Нам следует бережно сохранять установленное между нами драгоценное взаимодоверие как зеницу ока", - уверен он. Председатель КНР также полагает, что "необходимо наращивать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих жизненно важные интересы друг друга, крепко держать стратегическое направление китайско-российских отношений вопреки какому бы то ни было вмешательству и саботажу".

"Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения служат надежным гарантом мира и стабильности на планете", - подчеркнул Си Цзиньпин. Он отметил, что взаимодействие Пекина и Москвы направлено на "продвижение многополярности мира и демократизацию международных отношений в пользу создания более процветающего, стабильного и справедливого мира во имя формирования международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества". "Наши отношения служат образцом для формирования международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества", - убежден китайский лидер. Председатель КНР также констатировал, что "вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения нуждаются в укреплении общности интересов двух стран и расширении точек соприкосновения", уточнив, что речь идет о расширении всевозможных экономических связей.

Си Цзиньпин считает, что "на протяжении 70 лет, какие бы изменения ни происходили в китайско-российских отношениях, дружба между двумя народами остается твердой как скала". Он призвал "проводить больше интересных мероприятий в сферах образования, культуры, спорта, туризма, прессы и молодежи с широким вовлечением общественности, активизировать контакты и обмены по линии различных кругов, регионов и молодежи в интересах душевного, культурного и общественного сближения, чтобы эстафета дружбы передавалась последующим поколениям". "Пусть 70-летие установления дипотношений станет для нас новым стартом по пути совместного открытия прекрасного будущего китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху!" - пожелал председатель КНР.

Он признался, что ему очень приятно вместе с президентом РФ Владимиром Путиным находиться в Большом театре, поскольку "70 лет тому назад председатель Мао Цзэдун впервые посетил СССР, и знаменитый Большой театр стал свидетелем открытия новой страницы в истории китайско-советской дружбы".

Торжественный вечер

Торжественный вечер, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, проходит на исторической сцене Большого театра. Здесь дают концерт Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и Центральный оркестр народных инструментов КНР. В программу включены произведения российских и китайских композиторов. Так, для зрителей прозвучат "Калинка", "Дорогой длинною", "Вдоль по улице широкой", "Увертюра торжества", "Рука об руку", "Зенит цветения", "Пожелание с Востока".