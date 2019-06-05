Председатель президиума БиГ на ПМЭФ обсудит "Турецкий поток" и ситуацию на Балканах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик намерен в рамках Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ) обсудить с российской стороной вопрос строительства ветки "Турецкого потока" и ситуацию на Балканах. Об этом он заявил в среду телерадиостанции Республики Сербской РТРС на полях ПМЭФ.

В рамках форума Додик рассчитывает встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым, а также с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Россия - наш важный партнер, и мы продолжим разговаривать по всем открытым вопросам. Мы поговорим о проблемах в регионе и необходимости стабилизации региона. Я попрошу Лаврова продолжить поддерживать Республику Сербскую, Дейтонское мирное соглашение, стабильность Боснии и Герцеговины и всего региона", - заявил Додик.

По его словам, также запланирована встреча с руководством компании "Газпром". "Ранее у нас была договоренность о строительстве "Южного потока". Тогда мы забуксовали на том, что совет министров Боснии и Герцеговины не разрешил прокладывать трубы под Дриной. Думаю, что сейчас этой проблемы не будет", - сказал он.

Ранее Додик заявил, что Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины) намерена построить у себя ветку газопровода "Турецкий поток" от Биелины до Баня-Луки.

Додик находится в Санк-Петербурге, где примет участие в программе Петербургского международного экономического форума 2019 года. ПМЭФ проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2019 году форум пройдет с 6 до 8 июня.