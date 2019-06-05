СМИ: сторонники экс-президента Судана попытались вызволить его из тюрьмы штурмом

ТАСС, 6 июня. Сторонники отстраненного военными от власти в Судане бывшего президента Омара аль-Башира предприняли попытку вызволить его из тюрьмы, взяв штурмом здание. Об этом сообщил в среду телеканал Al-Arabiya.

По данным телестанции, более 100 сподвижников свергнутого президента атаковали во вторник вечером центральную тюрьму Кобер на севере Хартума, где содержатся аль-Башир и представители бывшего режима. Силам безопасности удалось отразить атаку и арестовать несколько человек.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила от власти правившего 30 лет Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.

Аль-Башир был взят под домашний арест, но уже через несколько дней его перевели в тюрьму Кобер. Против экс-президента выдвинуты обвинения в подстрекательстве и участии в убийствах демонстрантов, а также финансировании терроризма и коррупции.