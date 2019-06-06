Генсек ООН призвал избежать новой холодной войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Лидеры стран должны проявить мудрость, чтобы избежать новой холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Надо сделать все возможное, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы вновь не скатились к холодной войне", - сказал он.

По его мнению, сейчас руководство многих стран "больше сосредоточено на личных амбициях, а не на целях устойчивого развития".

"Мир который раньше был двуполярным, затем стал многополярным. Теперь же можно сказать, что мир хаотичен", - считает глава всемирной организации. В то же время, по его мнению, "созрело понимание того, что сейчас нужно стремиться к более справедливой глобализации".

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.