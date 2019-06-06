МИД Греции: без России любая система безопасности в Европе не может быть успешной

АФИНЫ, 6 июня. /ТАСС/. Любая система региональной безопасности в Европе без России лишена перспектив успеха и стабильности. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Заявления Катрунгалоса распространил МИД Греции.

Греческий министр подчеркнул, что у него состоялась "очень предметная дискуссия в теплой обстановке" с министром иностранных дел России. "Вы знаете, что наши страны имеют традиционно, исторически очень хорошие отношения, основанные на общих элементах истории и культуры", - сказал Катрунгалос. "Нашим политическим домом является Европейский союз, но мы стремимся играть роль моста между ним и Российской Федерацией. Кроме того, любая система региональной безопасности в Европе, которая не включает Россию, не может иметь перспективы успеха и стабильности", - подчеркнул Катрунгалос.

По словам министра, на встрече были обсуждены двусторонние и региональные вопросы, ситуация в регионе Восточного Средиземноморья, а также возможности сотрудничества в политическом и экономическом плане. "Мы обсудили необходимость дальнейшего развития инициатив, которые еще больше сближают наши народы, инициатив, связанных с культурой и историей. Мы также провели переговоры на более техническом уровне. Мы обсуждали, как мы могли бы в рамках Плана совместных действий, которые у нас есть с Российской Федерацией, сделать еще более конкретным наше взаимодействие", - сказал глава греческого МИД.

Активное участие в ПМЭФ

Катрунгалос отметил, что Греция уже не раз принимает участие в ПМЭФ. "Наш премьер-министр [Алексис Ципрас] присутствовал здесь в 2015 году в числе лидеров, которые участвовали в дискуссии с президентом Путиным. И лично я в течение последних трех лет систематически тут присутствую, представляя нашу экономическую дипломатию. Но это не единственный форум, где мы способствуем развитию двусторонних экономических отношений. Есть смешанная межправительственная комиссия, которая проводила недавно заседание в Салониках. Там обсуждалось, как можно создать совместные предприятия - греческие и российские - в секторах, где у нас имеется интерес к продвижению наших продуктов, например, в агропромышленной сфере", - сказал министр.

Взаимодействие с ЕЭАС и КНР

"Были значительные инвестиции, в сотни миллионов [евро], со стороны российского бизнеса, особенно в сфере туризма и гостиничного хозяйства, и я думаю, что мы находимся на очень хорошем пути, - продолжил Катрунгалос. - Напомню также, что наша страна стала первой, которая подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕЭАС), являющимся экономической организацией по интеграции бывших советских республик, которые теперь хотят создать европейско-азиатскую экономическую зону в пределах своей территории".

Глава МИД Греции напомнил, что его страна была пионером в Евросоюзе, подписав меморандум о сотрудничестве с ЕЭАС, и она также активно развивает отношения с КНР. "Наша страна традиционно проводит многоплановую внешнюю политику в политической и экономической областях. Мы были пионерами в этой сфере сотрудничества [c ЕАЭС], как и пионерами, например, при подписании первого протокола сотрудничества западных стран с Китаем в отношении общего определения целей в рамках [проекта] "Шелкового пути" ("Один пояс - один путь"). И характерно, что в обоих этих случаях за нами последовали другие страны. Стало ясно, что наша инициатива не только не противоречит общим интересам Европейского союза, но и играет роль моста, которым мы являемся, будучи позитивным фактором, который приближает наш общий политический дом, которым является Европа, к другим крупным политическим и экономическим игрокам".

МИД РФ о ходе переговоров

МИД РФ сообщил в четверг, что Сергей Лавров и его греческий коллега Йоргос Катрунгалос на полях Петербургского международного экономического форума обсудили планы по совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества. Министры рассмотрели текущее состояние двусторонних отношений в контексте реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне. Намечены планы по дальнейшему совершенствованию договорно-правовой базы сотрудничества. Подтвержден настрой на продвижение совместных проектов в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны приветствовали запуск в мае этого года Года языка и литературы Россия - Греция в 2019-2020 годах, указали в дипведомстве.

Стороны также сверили подходы по ситуации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке и на Балканах. "Применительно к положению в Сирии, на Украине и в Венесуэле признана безальтернативность политико-дипломатического урегулирования на основе международного права", - отметили в МИД РФ. Встреча стала первым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран с момента назначения Катрунгалоса в феврале этого года.