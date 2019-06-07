Посол Индии заявил, что Моди с июня по сентябрь несколько раз встретится с Путиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассчитывает провести ряд встреч с президентом России Владимиром Путиным с июня по сентябрь. Об этом в пятницу в ходе бизнес-диалога Россия - Индия на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил посол республики в РФ Бала Венкатеш Варма.

"Будет проведено несколько встреч на высшем уровне с июня по сентябрь. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит экономический форум во Владивостоке (пройдет в начале сентября - прим. ТАСС). До этого в ближайшие две недели состоятся две встречи премьер-министра Моди и президента России Владимира Путина, - рассказал дипломат. - Это даст нам огромные возможности".

Среди других возможностей по улучшению отношений посол назвал геополитические изменения, которые происходят в мире. "Это не проблема, а возможность: обе наши страны чувствуют себя комфортно в торговых и финансовых договоренностях, - считает Варма. - Мы должны смотреть на Россию более серьезно". "Думаю, что перспективы развития сотрудничества России и Индии очень хорошие", - резюмировал он.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин встретится с Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Бишкеке 13-14 июня.

Кроме того, в конце июня запланирована встреча на высшем уровне стран G20 в Осаке.