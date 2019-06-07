Вице-президент Кот-д'Ивуара считает, что Россия может сделать Африку мирной и процветающей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудничество России со странами Африки позволит континенту развиваться и стать мирным и процветающим. Об этом заявил вице-президент Кот-д'Ивуара Даниель Каблан Дункан, выступая в пятницу в рамках бизнес-диалога "Россия - Африка" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Будущее сотрудничество между Россией и Африкой сможет внести свой вклад в то, чтобы создать такую Африку, которую желают африканцы. То есть Африка интегрированная, мирная и процветающая, - сказал он. - Нет никаких сомнений, учитывая интерес и потребности России, что у нас очень широкое пространство для сотрудничества, которое мы вместе можем использовать, как в государственном, так и в частном секторе".

При этом Дункан добавил, что дополнительный импульс взаимодействию должен придать саммит Россия - Африка, который пройдет в Сочи 24 октября.