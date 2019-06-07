Рябков и Томпсон проведут на следующей неделе переговоры в Праге

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон проведут на будущей неделе переговоры в столице Чехии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.

Как говорится в обнародованном ею письменном заявлении, Томпсон будет находиться в Праге 10-12 июня. "В рамках ее визита в Прагу она также встретится с российским коллегой - заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", - отметило внешнеполитическое ведомство США. По его свидетельству, эти переговоры станут "строительством диалога по стратегической стабильности, как обсуждалось госсекретарем [Майклом] Помпео и министром иностранных дел [России Сергеем Лавровым] на встрече в Сочи 14 мая".

В заявлении также говорится, что Томпсон примет участие в конференции по вопросам безопасности и освоения космического пространства, проведет встречи с "ключевыми иностранными должностными лицами". С кем именно еще у замглавы американской дипломатии намечены переговоры, не уточняется.

Позднее в пятницу Рябков подтвердил ТАСС, что у него запланирована встреча с Томпсон на 12 июня в Праге. По словам замглавы МИД РФ, в центре внимания предстоящих переговоров будут ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, а также Договора о нераспространении ядерного оружия.